Тяжелобольная девочка умерла в отделении скорой помощи

В Красноярске выясняют обстоятельства смерти малолетнего ребенка в отделении скорой медицинской помощи. Трагедия произошла 18 апреля в медицинском учреждении, расположенном в Кировском районе города. Туда ребенка привезли родители, но врачи уже не смогли помочь.

Днем 2-летняя девочка, которая страдала тяжелым врожденным заболеванием, почувствовала себя плохо, и родители вызвали скорую помощь.

«Состояние ребенка ухудшалось на глазах, поэтому родители приняли решение самостоятельно доехать на подстанцию скорой помощи. По приезде врачи обнаружили, что девочка находится в очень тяжелом состоянии, ей проводили реанимационные мероприятия, однако несмотря на усилия врачей, ребенок скончался», — рассказали в ГСУ СК по краю.

Материалы по теме «Беременную мы нашли в сугробе»: как работает скорая в Красноярске Глупые мамочки, алкаши и бабушки в кожуре

В настоящее время по данному факту проводятся проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

В краевом Минздраве добавили, что трагедия находится на контроле ведомства — также выясняются причины произошедшего.