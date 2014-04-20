Тонированный Porsche проехал на красный и вызвал гнев красноярцев (видео)

Водитель тонированного Porsche «грубо и умышленно» проехал на красный сигнал светофора по красноярской Взлётке и вызвал негодование в соцсетях. Действия автохама попали на регистратор другой машины, водитель которой и выложил видео в сеть на публичное обсуждение.

Инцидент произошел в районе ТРЦ «Планета». На кадрах видно, как тонированный Porsche движется по крайнему левому ряду улицы Алексеева и поворачивает налево на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД пообещали провести проверку по данному факту.

Интернет-пользователи отреагировали на инцидент неоднозначно. Одни заступились за водителя, предположив экстренную ситуацию. Другие обвинили автора в «доносительстве», а осуждающих поступок водителя дорогой машины — в зависти. Третьи указали на то, что нарушили ПДД на этом видео и другие автомобилисты, включая, возможно, и самого автора ролика.