Громкое дело об издевательстве двух подростков над мужчиной дошло до суда

В Саянском районе до суда довели резонансное дело об издевательстве подростков над взрослым знакомым, об этом 20 апреля сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Как установили следователи, 15 декабря прошлого года четверо подростков в селе Агинское поссорились на улице с 30-летним местным жителем. По официальным данным СК, один из зачинщиков конфликта, 17-летний студент техникума, сначала толкнул мужчину на землю, а затем во дворе его дома напал на него вместе со своим 16-летним приятелем. Из сообщения ведомства следует, что молодые люди избили мужчину, а затем, в течение некоторого времени, издевались над ним, нанося ранения и травмы и снимая все это на камеру сотового телефона.

Отметим, конфликт получил большой резонанс в районе. Как сообщают местные жители, не исключено, что его сперва даже пытались «замять». Они связывают это с тем, что один из подростков — якобы сын работника системы правосудия.

Следователи в свою очередь отметили, что оба молодых человека характеризуются отрицательно. 16-летний нападавший ранее был судим за хищение, его старший товарищ свою вину не признал, от дачи показаний отказался, сославшись на положения ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Обвинения молодым людям предъявлено по п. «в», «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья совершенное группой лиц, с особой жестокостью).

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«В ходе следствия проведено 6 судебных биологических экспертиз, 3 компьютерно-технических экспертизы, судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в Главном следственном управлении.