«Озера и водопад»: представлены эскизы обновленного парка 400-летия Красноярска

В Дирекции спортивно-массовых мероприятий показали как будет выглядеть парк 400-летия Красноярска.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что к концу мая парк имени 400-летия Красноярска на Взлетке изменит свой облик. Дирекция спортивно-массовых мероприятий заказала у единственного поставщика, фирмы из Дивногорска, работы по прокладке дорожек, организации газонов, а также созданию водопада. В проектной документации указано, что для устройства водопада придется отлить из бетона стены высотой до 3 метров, а также из каменного плитняка — создать конструкцию самого водопада.

Как пояснил руководитель дирекции Иван Брамман, эскизный проект водопада был разработан в прошлом году и тогда же начались подготовительные работы.

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«Была произведена укладка камней и насыпь для формирования дна озера. Как можно увидеть на эскизах — проделанная работа является лишь небольшой частью всего проекта. В дальнейшем будет установлена красивая световая подсветка, лавочки, размещены зелёные насаждения и лампы в центре озера и рядом с ним. Также будет восстановлен сам водопад, который в течение нескольких месяцев оказался разрушен. Все электрические и коммунальные коммуникации будут заведены под насыпь камней, чтобы в дальнейшем они не выступали наружу. Всю эту работу необходимо будет завершить к 31 мая, чтобы уже в летний период горожане смогли наслаждаться красивым озером», — рассказал Брамман.