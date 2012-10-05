Мэры городов Сибири и Дальнего Востока обсудили в Красноярске экологию и безбарьерную среду

В Красноярске состоялось расширенное заседание Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

В ассоциацию (АСДГ) входит 71 муниципальное образование. Одним из направлений ее работы является обмен опытом между муниципалитетами Сибири и Дальнего Востока. Красноярск как один из первых городов страны, который сформировал комплексный пакет градостроительной документации и реализует проект муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования, является авторитетной дискуссионной площадкой для мэров городов, входящих в состав АСДГ.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с современной ситуацией и перспективой развития местного самоуправления в России, вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти, роли муниципалитетов в разработке и реализации программы устойчивого развития России на период 2018-2024 годов.

Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о реализации в городе федеральных программ, направленных на благоустройство, возможностях и рисках, связанных с их выполнением, озвучил несколько инициатив, касающихся распределения полномочий между федеральным центром и муниципалитетами:

«Для решения проблем градостроительства, благоустройства, транспортной сферы городов не годятся меры косметического характера — устойчивость местных бюджетов должна быть возведена в ранг приоритета финансовой политики России. В результате реализации этого приоритета местное самоуправление сможет формировать необходимый нашей стране человеческий капитал, направлять энергию городского сообщества в позитивное, созидательное русло», — подчеркнул Локоть.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в своем докладе особое внимание уделил вопросам экологии и формирования безбарьерной среды.

Он отметил, что в 2016 году на основании предложений горожан с повышенными потребностями здоровья был сформирован комплексный план по организации безбарьерной среды в Красноярске. Широкое обсуждение этого плана состоялось на площадке XII Красноярского городского форума. В комплексный документ внесли не только направления деятельности, но и требования контроля проведения и приёмки работ по формированию безбарьерной среды, непосредственными участниками которых являются люди с повышенными потребностями.

«В прошлом году на 45 участках улично-дорожной сети Красноярска было выполнено понижение бортового камня, 27 светофорных объектов оборудованы звуковой сигнализацией. Частными перевозчиками, которые работают на маршрутах города, было приобретено 10 автобусов, оборудованных средствами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями. Внедрен проект „Мобильный помощник“, который позволяет оповестить водителей о перевозке маломобильных групп населения», — представил результаты работы Акбулатов, подчеркнув, что дальнейшим шагом в этом направлении станет взаимодействие с частными организациями, предприятиями по вопросам формирования доступной среды.

Особый интерес у участников заседания вызвал блок выступления главы Красноярска по теме, касающейся решения экологических вопросов. На сегодняшний день они актуальны как для крупных, так и для средних муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Ведь города именно этих регионов являются промышленными центрами страны.

«К сожалению, ни у муниципалитета, ни у края практически нет административных полномочий, чтобы влиять на нарушителей экологического законодательства. На сегодняшний день мы разговариваем с собственниками промышленных предприятий лишь с позиции убеждения, а нужно — на основании закона. Необходимы серьезные изменения федерального экологического законодательства. И региональная, и муниципальная власть должны получить необходимые полномочия для обеспечения охраны окружающей среды. Только таким образом мы сможем реально изменить сложившуюся ситуацию. Считаю, что мы с вами, уважаемые коллеги, можем и должны выходить с соответствующими инициативами на федеральный уровень», — разъяснил свою позицию Акбулатов.

По окончании заседания Андрей Шевченко, член комитета Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера отметил, что Красноярский экономический форум, заседание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, который проводится в рамках КЭФ, имеют серьезный, высокий уровень: «Участники заседания АСДГ не понаслышке знают о проблемах, с которыми сталкиваются муниципалитеты, потому что они работают, как говорится „на земле“. И, как правило, эти проблемы для многих городов одинаковые. Они касаются развития общественного транспорта, безбарьерной среды, экологии, содержания дворовых территорий, благоустройства. Важно, что участники заседания высказали предложения и инициативы, которые в дальнейшем смогут стать основой для корректировки федеральных законов».