В центре Красноярска заработал новый светофор

На улице Дубровинского в Красноярске, возле ТРЦ «Галерея „Енисей“», заработал светофор. Теперь пешеходный переход в этом месте является регулируемым. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

Светофор рядом с ТРЦ установили год назад сами бизнесмены, в настоящее время он все еще принадлежит им. Раньше он мигал желтым, но теперь работает в обычном режиме автоматически.

Отметим, включить светофор решили из-за увеличения пешеходного потока — в связи с открытием в ТРЦ технопарка «Кванториум» для одаренных детей. Работать светофор теперь будет постоянно.

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