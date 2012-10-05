Уцененные куличи «на корм скоту» возмутили красноярцев

Красноярских интернет-пользователей возмутила акция лесосибирского продуктового магазина, предложившего уцененные пасхальные куличи на корм скоту. Как видно на фото, речь идет о дискаунтере «Хороший».

Житель Лесосибирска сфотографировал и выложил в интернет объявление об акции. В нем сказано, что покупатели могут приобрести пасхальные куличи по цене 10 рублей «на корм скоту».

Интернет-пользователи разделились во мнениях о допустимости такой акции. Одни возмутились и обвинили бизнесменов в том, что они якобы не чтут православные традиции, а хотят лишь получить выгоду. По мнению это части пользователей, «просроченные продукты должны быть утилизированы, а не идти дальше в оборот».

Другие не увидели в этом ничего зазорного, но все же отметили, что можно было обойтись без приписки про скот.

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В торговой сети «Командор», чьим проектом является «Хороший», Newslab.ru пояснили, что такая акция проводилась только в одном лесосибирском магазине, а ее инициатором выступил местный администратор. В сети уверяют, что они такого указания не давали, а как только узнали о распродаже просроченных куличей «для скота», сразу же остановили акцию.

Сколько куличей удалось продать по заниженной цене, неизвестно.