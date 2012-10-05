Дайджест Newslab.ru: Что станет с Березовой рощей?

В красноярской Березовой роще проложат Студенческий бульвар. Как сообщается на сайте СФУ, уже в июне начнется работы по созданию разветвленной сети пешеходных дорожек — они пройдут по уже существующим тропинкам через берёзовую рощу и сосновый бор. Обещают деревья не вырубать — проверим?

«Нам нужно быть жёстче!»: как на КЭФ экологическую Хартию принимали Первый день Красноярского экономического форума по традиции отдали молодежи. Наряду со взрослыми политиками и экономистами будущие светлые головы России ярко, интересно и, может быть, немного наивно обсуждали экологические проблемы региона. Предложить свои решения им выдалось во время многочисленных дискуссий — а их на молодежной площадке было в достатке.

Можно ли жарить шашлыки в Красноярске? Костерок, мангал, шашлычки — это самый любимый и вкусный ритуал красноярцев, отдыхающих на природе. Но где можно устроить такой пикничок, учитывая, что с 20 апреля в Красноярском крае начал действовать противопожарный период? Мы разобрались, можно ли разводить костры и жарить шашлыки в Красноярске, и какой штраф придется заплатить нарушителям правил пожарной безопасности.

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