«Русский Росомаха» и голос South Park: в Красноярске пройдет фестиваль Comic Con Siberia

30 апреля в Красноярске уже во второй раз состоится Comic Con Siberia — выставка-фестиваль популярной культуры — кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, анимации.

Comic Con Siberia основан на формате серии фестивалей Comic Con, собирающих более полумиллиона гостей в США и Европе каждый год.

По словам организаторов, на выставке каждый найдет себе занятие по душе и сможет:

посмотреть выступления косплееров на большой сцене (cosplay — воссоздание костюма и образа персонажа) или сам создать костюм и поучаствовать в конкурсной программе с ценными призами;

стать зрителем ярких сценических шоу (постановочные бои, театральные мини-представления);

изучить выставочную часть (тематические и интерактивные стенды: квесты, настольные игры, выставка работ художников и фотографов, виртуальная реальность);

погулять по Западной и Восточной ярмарке (более 40 торговых точек с тематической одеждой, аксессуарами, сувенирами, комиксами, играми);

сразиться за звание чемпиона в киберспортивном турнире по популярным играм: Hearthstone, FIFA, Mortal Kombat X, Tekken Tag Tournament II и др.

Ожидается более 3000 гостей и более 500 участников из Красноярска и других городов Сибири — Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерово, Норильска, Новокузнецка, Иркутска.

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Кроме того, Comic Con Siberia посетят специальные гости — Евгений Рыбов, который озвучивал известнейший мультсериал «Южный Парк / South Park» (персонажи: Картман, Стэн, Рэнди Марш и др.), телесериал «Клиника / Scrubs» (Джей Ди) и другие, косплеер и фотомодель Ирина Пирожникова (Captain Irachka) и актер, косплеер, хореограф Илья Артёмов — «Русский Росомаха». Также на Comic Con Siberia приедут и другие известные в гик-сообществе косплееры и актеры со всей страны.

Comic Con Siberia пройдет 30 апреля с 12:00 до 21:00 в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Билеты можно приобрести в кассах города, а также на сайте фестиваля.