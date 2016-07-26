Детсадовский десант и шоу без программы: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 24 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 16 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

Сегодня жители Северного обсудят с властями перспективы строительства дороги от улицы Урванцева в сторону ул. Алексеева.

В красноярских детских садах стартует проект по благоустройству и озеленению города «Трудовой десант». Педагоги, дети и родители вместе выйдут на субботники, уберут территорию, высадят цветы и деревья, подготовят участки к лету. Совместными усилиями в учреждениях оборудуются «тропы здоровья», метеорологические станции, альпинарии, музеи под открытым небом и так далее.

С концертом в Красноярске выступят участники популярного камеди-шоу «Импровизация» (16+). Главной особенностью программы является отсутствие сценария — все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников. Импровизаторы: Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя абсурдные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала. Место действия: Гранд холл Сибирь. Начало в 19:00.

Материалы по теме «Мам, я в телевизоре!»: как красноярцы страну покоряли И смех и тверк

В Красноярском музыкальном театре (Мира, 129) постоянных и новых зрителей «Волшебного микрофона» ждет шоу «Весенний коктейль» — яркий микс из песен, хореографии и увлекательного сюжета. В музыкальном шоу для детей и взрослых вместе с новинками для малышей и подростковыми треками будут звучать оригинальные версии народной и классической музыки, каверы известных мировых хитов. Начало представления в 19:00.

В Доме спорта им. Дворкина пройдет очередной волейбольный матч среди женщин Чемпионата России среди команд Суперлиги. На площадке встретятся команды «Енисей» — «Уралочка-НТМК». Начало в 19:00.