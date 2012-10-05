Угонщик разбил о столб тюнингованную «Волгу»

Вчера вечером около Шинного кладбища в Красноярске разбилась о столб тюнингованная «Волга». Владелец машины заявил об угоне.

Авария с необычным автомобилем произошла около 22:30 на ул. 4-я Шинная, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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«Неустановленный водитель совершил наезд на столб электроопоры и с места происшествия скрылся. Владелец автомобиля заявил об угоне данного транспортного средства. В настоящее время сотрудники ГИБДД и полиции выясняют все обстоятельства», — сообщили в дорожной полиции.