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Угонщик разбил о столб тюнингованную «Волгу»
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Угонщик разбил о столб тюнингованную «Волгу»

24 апреля 10:20
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Вчера вечером около Шинного кладбища в Красноярске разбилась о столб тюнингованная «Волга». Владелец машины заявил об угоне.

Угонщик разбил тюнингованную «Волгу» около кладбища
Фото: vk.com/kraschp
Угонщик разбил тюнингованную «Волгу» около кладбища
Фото: vk.com/kraschp
«Волга» до аварии
Фото: vk.com/kraschp

Авария с необычным автомобилем произошла около 22:30 на ул. 4-я Шинная, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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«Неустановленный водитель совершил наезд на столб электроопоры и с места происшествия скрылся. Владелец автомобиля заявил об угоне данного транспортного средства. В настоящее время сотрудники ГИБДД и полиции выясняют все обстоятельства», — сообщили в дорожной полиции.

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