Мужские парикмахеры сразятся за звание чемпиона края на Barber Battle

29 апреля на выставке «Идеал красоты» в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет Barber Battle, который во второй раз соберет лучших барберов на одной площадке. В этом году соревнования проведут в рамках Открытого чемпионата Красноярского края по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. В связи с этим Barber Battle-2017 не только выходит на более высокий уровень, но и даёт победителю почетное звание — чемпион Красноярского края.

Участники баттла будут соревноваться в двух номинациях — «Помпадур» и «Фэйд». Судить конкурсантов доверят специалистам международного класса. В состав почетного жюри войдут:

Владимир Гарус — вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России, член международной организации прически Intercoiffure (Париж), арт-директор Всемирной организации парикмахеров ОМС;

Наталья Нестеренко — мастер-парикмахер высшей категории, член сборной команды России по парикмахерскому искусству. Чемпион Москвы и России, вице-чемпион Восточной Европы. Многократный призер международных конкурсов.

Михаил Петренко — тренер сборной команды Сибири, официальный судья и тренер Союза парикмахеров и косметологов России, бронзовый призер чемпионата мира.

Помимо конкурса, посетителей ожидает большая развлекательная программа. В этом году организаторы решили познакомить гостей с историей парикмахерского искусства мира, страны и Красноярска в частности. Поэтому вниманию публики будет представлена уникальная музейная экспозиция, где можно посмотреть винтажные предметы обихода, парикмахерские инструменты и другие сопутствующие артефакты.

Кроме этого, будет работать выставка картин современного художника Янины Шульги под названием «Знакомые бородатые». Мастер впервые представит публике свои новые работы-иллюстрации на «бородатую» тему.

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Также гостей ожидает концерт рок-группы Eighth Line. В финале праздника состоится показ модных женских и мужских причёсок и новых тенденций в маникюре, которым завершится Чемпионат Красноярского края по парикмахерскому искусству и декоративной косметике.

Напомним, Barber Battle впервые прошел в Красноярске в рамках выставки «Идеал красоты» в 2016 году. Тогда мероприятие собрало лучших мужских парикмахеров с разных уголков России и даже зарубежья.

В этом году баттл состоится 29 апреля в МВДЦ «Сибирь» (Авиаторов, 19). Время проведения: 10.00-18.00.