Черное облако надули в центре Красноярска

Странное черное «облако» на парковке в центре Красноярска является рекламой экологического проекта, сообщил 24 апреля один из авторов акции, представитель медиагруппы «Прима» Николай Васильев.

На парковке на площади Революции появился необычный объект — старый автобус с надувным черным «облаком». Как оказалось, таким образом телекомпания «Прима» решила привлечь внимание к мелким загрязнителям воздуха, которых много в городе.

«Это большая история на три месяца, в ходе которой мы должны найти всех мелких загрязнителей воздуха. Если за крупными предприятиями власти ведут постоянный контроль, то дымящие маршрутки, маленькие заводы и котельные — их выбросы контролировать просто нет возможности. Мы призываем вас помочь нам всех найти», — заявил Николай Васильев.

Как пояснил автор, горожанам предлагается запечатлеть загрязнителей на фото или видео и отправить записи на ТВ. За два месяца красноярцы прислали уже более 500 видеороликов, и за те, что телеканал берет в эфир, их авторы получают премию.

«Облако» можно будет увидеть в течение недели в разных районах Красноярска.