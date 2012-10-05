Жена обвинила мужа в развращении их дочери

В Железногорске женщина заподозрила мужа в сексуальном насилии над дочерью, сообщили 24 апреля в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

В субботу, 22 апреля, в следственный отдел обратилась жительница города, которая сообщила, что уже около полугода ее 30-летний муж развращает их общую дочь.

«Женщина сообщила, что ее муж с сентября 2016 года по апрель 2017 года, находясь в квартире по месту их жительства, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении их общей 7- летней дочери», — пояснили в следственном управлении.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Сейчас он задержан, и в Железногорский городской суд передано ходатайство об избрании для него меры заключения в виде заключения под стражу.

Мужчина вину свою признает. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Девочке оказывается вся необходимая психологическая помощь.