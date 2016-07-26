Жители правобережья Красноярска присоединились к акции по сбору макулатуры

С 24 апреля в Ленинском районе Красноярска стартует марафон по сбору макулатуры. Приносить ненужную бумагу необходимо в Правобережную дирекцию ГУК «Жилфонд» (Тамбовская, 5).

В течение недели макулатуру принимают бесплатно. В субботу, с 11 до 13 часов, организация, утилизирующая вторсырье, принимает старую бумажную продукцию по 4 рубля за килограмм.

В целом за четыре недели марафона жители нескольких районов Красноярска вместе с ГУК «Жилфонд» и активистами «Зелёной дружины» собрали 3 тонны ненужной бумаги.

Все собранные старые газеты и журналы пойдут на переработку, что сбережёт от вырубки деревья. Из переработанной макулатуры изготавливают гигиеническую продукцию, бумагу разных сортов, картон, также вторсырье используют при производстве строительных материалов.

Завершится марафон по сбору макулатуры в Советском районе. С 2 по 6 мая вторсырье будут принимать в дирекции ГУК «Жилфонд» по Советскому району по адресу: ул. Воронова, 39/1.

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