Стратегию развития края снова поручили доработать

В Законодательном Собрании Красноярского края снова обсудили стратегию развития региона до 2030 года. Перед краевыми парламентариями выступил министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев.

Он сообщил, что правительство края разработало документ совместно с рядом ведущих институтов Красноярска, Новосибирска и Московским центром экономики инфраструктуры. В обсуждении стратегии приняли участие общественные и научные организации, бизнес-сообщество, население края. По словам Васильева, стратегия — это желаемый образ будущего края, каким он должен стать к 2030 году. Основная ценность и главный объект долгосрочной социально-экономической политики — человек, поэтому основополагающим принципом в документе стал приоритет социальных интересов.

Предполагается создание новых высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, рост доходов, приумножение здоровья населения, развитие культуры и образования, обеспечение доступным и качественным жильем, благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность.

Среди целевых показателей — рост реальных доходов в размере от 30 до 60 % к уровню 2014 года, увеличение продолжительности жизни на семь лет (в среднем до 77). По уровню образования к 2030 году край должен войти в десятку лидеров среди субъектов РФ.

Депутаты высказали целый ряд замечаний. Так, Николай Фокин поинтересовался, когда стратегия начнет реально работать. Услышав ответ министра, что после принятия соответствующего закона Законодательным Собранием правительство начнет разработку планов и государственных программ, депутат констатировал, что многие положения, прописанные в стратегии, обсуждаются десятилетиями: например, развитие региональных аэропортов, местной авиации, северных морских путей.

«Ржавая бюрократическая машина, которую критиковали на недавнем экономическом форуме, по-прежнему не двигается дальше разговоров», — отметил Николай Фокин.

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Члены комитета также указали докладчику на закрытие тысяч малых предприятий, на то, что документ выглядит спонтанным, что не учтен раздел гражданского общества, госуслуг, «нет даже намека» на реформу государственного и муниципального управления.

Отметив в целом, что авторы стратегии проделали большую работу и некоторые главы прописаны подробно, комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, тем не менее внес свои предложения по доработке важного для края документа.