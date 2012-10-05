В Красноярске ввели режим «черного неба»

В Красноярске как минимум на двое суток объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Режим «черного неба» будет действовать сегодняшнего вечера до 19:00 26 апреля, сообщили в Среднесибирском УГМС. В это время на территории города «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

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Напомним, вокруг Красноярска с выходных горит трава и местами лес. Из-за этого над городом висит плотная дымка, снижающая видимость. В то же время, по данным сайта krasecology.ru, концентрация основных загрязняющих веществ в воздухе в целом находится в пределах нормы.

Завтра днем, по данным УГМС, в Красноярске будет ветреная погода — с порывами до 12 м/с, ночью и утром пройдет небольшой дождь, днём без осадков. Воздух днем прогреется до +18 °С.