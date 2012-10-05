Дайджест Newslab.ru за 24 апреля: Лучшие песни о Красноярске

В Красноярске ищут насильника, напавшего на девушку в Октябрьском районе. Посмотрите видео — может, вы его узнаете?

«Город фонтанов, артистов и разных аферистов»: топ песен о Красноярске Красноярску может позавидовать любая мечтающая о серенадах красавица — городу в центре России посвятили не один десяток песен. Мы собрали для вас главные хиты современности, которые можно насвистывать под нос в знак любви к родным пенатам (или же вовсе без причины).

Куда уходят кадры. Изменение отношения сотрудников к своей работе зачастую происходит незаметно для руководителя. Руководство понимает, что что-то пошло не так, когда ему уже приносят заявление об увольнении. Как понять, что в компании есть проблемы? Специалисты консалтингового центра HeadHunter подготовили список тревожных звоночков, которые помогут HR-менеджеру не растерять коллектив.

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