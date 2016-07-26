Портреты в скульптуре и селфи в бывшем концлагере: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 25 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до 18 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Музей Сурикова приглашает на выставку работ Бориса Мусата «Любить человека». Представленные на выставке скульптуры, фотографии монументальных произведений и графические листы свидетельствуют о силе таланта. Он создавал портреты исторических личностей, известных людей и простых рабочих. Главным в скульптуре является образ человека, сложные движения его внутреннего мира, поэтому для творца важна способность к передаче глубины чувств и переживаний. Выставка открывается в 10:00.

В Доме кино покажут одну из самых нежных картин о войне «Женя, Женечка и Катюша» (12+). Солдат Женя Колышкин — хрупкий интеллигент с Арбата — сплошное недоразумение в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь за посылкой, он натыкается на немецкий блиндаж. Ему удается спастись, но гауптвахта неизбежна. Незавидную участь Жени скрашивает Женечка — связистка полка катюш. Пройдет время, и они встретятся в громадном пустом доме в освобожденном городе, где сыграют в прятки. Начало сеанса в 14:30.

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В 16:40 там же, в Доме кино, покажут документальный фильм режиссера Сергея Лозницы «Аустерлиц» (12+). События фильма происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория.

Красноярцев приглашают на еженедельное занятие скалолазанием на скале Ермак. Любой желающий может освоить или усовершенствовать свои навыки работы со специальным снаряжением. Любители вечерних восхождений и красивых видов могут присоединяться. Сбор группы в 18:00 на парковке у карьера (восточный вход в заповедник «Столбы»). С собой обязательно фонарь и рюкзачок, правильная одежда, обувь по погоде. Те, кто захочет принять участие в тренировках, снаряжение на скалу поднимают самостоятельно (снаряжение предоставляется). Обязательна предварительная запись по телефону 8(983)144-16-81.

Заядлых театралов приглашают в пространство «Персонажи» на прочтение произведения «Три сестры» (18+). Три сестры — Ольга, Маша и Ирина — и их брат Андрей, интеллигентные, прекрасно образованные люди, живут в губернском городе, где, как скажет позже Андрей, люди только «едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством». Начало в 20:00.