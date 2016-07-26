Консультант известных политиков и топ-менеджеров научит красноярцев правильно спорить

27 апреля в Красноярск впервые приедет Никита Непряхин — консультант известных политиков и топ-менеджеров крупных компаний. Он проведет интерактивный мастер-класс «Убеждай и побеждай!», на котором научит правильно доказывать свою точку зрения.

«Ежедневно каждому из нас приходится убеждать других в своей правоте. Мы продаем, участвуем в переговорах, выступаем публично, проводим совещания или презентации, спорим и полемизируем. Один из главных элементов убеждения — это грамотная и последовательная аргументация своей позиции. Умение выстраивать конструктивную коммуникацию, апеллировать доказанными доводами и взвешенными аргументами необходимо любому, кто хочет добиться успеха в бизнесе и жизни», — рассказал Никита Непряхин.

Мастер-класс будет интересен руководителям и менеджерам компаний, сотрудникам, работающим в сфере повышенной речевой ответственности (например, учителям и журналистам), а также всем желающим научиться эффективно вести переговоры, убеждать и не поддаваться на манипуляции.

Участникам расскажут, как понять природу влияния и убеждения, овладеть навыками четкой и структурной аргументации, техникой убеждения на переговорах, научиться говорить ярко и уверенно, стать уверенным в деловом общении.

Программа состоит из нескольких блоков: «Рациональность и эмоциональность в убеждении», «Структура эффективного аргумента», «Мифы вокруг убеждения», «Линия аргументации», «Философия убеждения», «Оценка аргументов» и «Тактики утверждения».

На мастер-классе участники не только узнают секреты убеждения, но и смогут попрактиковаться с помощью интересной игровой технологии. В конце занятия Непряхин, которого называют гуру убеждения, даст ответы на все интересующие вопросы.

Никита Непряхин за 10 лет провел около 1000 тренингов по аргументации. Многие из его авторских технологий работают как корпоративный стандарт в крупнейших и зарубежных компаниях.

Ознакомиться со стоимостью участия и подать заявку на мастер-класс можно здесь.