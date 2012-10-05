В Красноярский край вернулись с зимовки орланы и пуночки

В заповеднике «Центральносибирском» в Туруханском районе Красноярского края заметили первых перелетных птиц, вернувшихся с зимовки.

На свои старые гнезда начали возвращаться орлан-белохвост, лебедь-кликун, гусь-гуменник и пуночки (птицы из семейства овсянковых, гнездящиеся в тундре). «Каждый год в начале весны пернатые на удивление точно повторяют путь в родные края. Они отыскивают свои прошлогодние гнёзда и подготавливают их, так сказать „ремонтируют“, для дальнейшей жизни», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Сотрудники заповедника «Центральносибирский» призвали красноярцев отказаться от весенней охоты, «которая наносит огромный, невосполнимый ущерб нашим пернатым друзьям».