Выставка «Идеал красоты» откроется эпатажными модными показами и свадебным шоу

Fashion Day откроет выставку «Идеал красоты» в красноярском МВДЦ «Сибирь». 27 апреля гостей ждет череда модных подиумных показов, эпатажных образов и новинок от сибирских дизайнеров.

Зрителей ожидает показ лучших дизайнерских коллекций краевого конкурса «Сибирский стиль». На подиуме представят смелые работы молодых модельеров и дизайнеров-студентов, которые презентуют свои дипломные работы. Также состоится шоу-показ свадебной моды: гостям покажут фантазийные образы невест и последние тренды сезона в прическах, макияже и аксессуарах.

Помимо этого, запланированы презентации учебных заведений, которые будут интересны выпускникам и всем, кто мечтает связать свою профессию с дизайном. К примеру, здесь пройдет презентация направления «Дизайн костюма» Института архитектуры и дизайна СФУ, Красноярского технологического колледжа сферы услуг и предпринимательства, Сибирской школы дизайна и других.

Материалы по теме 2016: Фоторепортаж: Стригите это немедленно! Барберы Красноярска сошлись в поединке

Также для гостей Fashion Day будут работать обучающие площадки, где можно почерпнуть полезные навыки. В их числе — мастер-класс «Редизайн классического пиджака» от практикующего дизайнера Натальи Цуриковой и мастер-классы по fashion-скетчингу.

Напомним, эти мероприятия пройдут в рамках выставки профессиональной косметики и аксессуаров «Идеал красоты». Она продлится с 27 по 29 апреля в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Одновременно будет работать выставка «Свадебный салон».