В Красноярске прошли футбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

24 апреля в Красноярске прошли матчи второго тура корпоративного чемпионата по футболу «Лига чемпионов бизнеса».
В Дивизионе «А» «Бриз» на последних секундах вырвал победу у «КрасЦемента» — 5:4, действующие чемпионы из «КрайДЭО» разгромили «Востсибнефтегаз» — 11:2, а «Ермак» оказался сильнее «РиноСервиса» — 6:4.
«Игра давалась, не использовали много моментов, расслабились раньше времени, невнимательно сыграли в защите, в результате чуть было не упустили победу. Хорошо, что сумели собраться и забили в самой концовке. Соперники молодцы. Очень хорошо двигались, активно играли. Результатом доволен, а вот игрой в защите нет, надо прибавлять», — рассказал игрок команды «Бриз» Михаил Оганичев.
В Дивизионе «В» «НордСтар» уверенно победил «СУЭК» — 5:1, «Сборная гЙ После столкновения с разворачивающейся иномаркой на красноярской Взлётке молодой мотоциклист получил тяжелые травмы. осслужащих» в сверхрезультативном матче оказалась сильнее «Зенита» — 9:6, а PegasFly с минимальным счётом переиграл «Стальмонтаж» — 1:0.
«В первый раз играю в этом турнире, организован он отлично, всё очень нравится. Соперник бился до конца, но мы сами виноваты, что позволили отыграть три мяча, хорошо, что вовремя ответили своими голами и победили. Постараюсь принять участие во всех следующих матчах, сегодня получил от игры огромное удовольствие», — поделился впечатлениями игрок «Сборной Госслужащих» Артём Баранов.
В Дивизионе «С» «Красфарма» обыграла «Эльдорадо» сыграли вничью 2:1, «КГНП» оказался сильнее «Радиосвязи» — 2:1, а «Рич Фэмили» переиграл «Акватерм» — 3:1.
«Что сказать, вроде играем хорошо, но не забиваем. Везения не хватает, мастерства. Мы дебютанты, может ещё толком не вошли в игру. Сам чемпионат очень нравится. Нисколько не жалеем, что решили поучаствовать, даже наоборот. Пусть пока у нас ноль очков, но мы себя ещё покажем», — подвел итоги встречи игрок «НПП Радиосвязь» Роман Стукалов.