Пешеход вдруг выбежал на «зебру» на Красрабе и был сбит (видео)

На правобережье Красноярска микроавтобус сбил выбежавшего на дорогу пешехода. ДТП произошло сегодня в восьмом часу вечера на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Предмостной площади.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, как мужчина выбежал на «зебру», по которой шли люди. Но его сбил автомобиль, который уже пропустил других пешеходов и начал движение по крайнему левому ряду. Мужчина оказался на капоте, несколько метров проехал на нем и упал на асфальт. Он смог самостоятельно подняться.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что пострадавшим оказался 34-летний мужчина, а сбил его 55-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace. Пешеходу оказывается медицинская помощь, в настоящее время на месте ДТП образовался затор.