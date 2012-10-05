Шекспировская ночь и шансон Шуфутинского: развлечения в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 26 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 22 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

На кладбище «Бадалык» пройдёт традиционная акция «Память». 80 студентов высших и средних специальных учебных заведений района выйдут на уборку воинских захоронений.

В 14:15 библиотека им. Горького устраивает уличную акцию «Вышла книга погулять». На площадке около дома по адресу Судостроительная, 105, для горожан развернется мобильная библиотека. Читатели смогут познакомиться с периодикой, взять книги домой, разгадать журнальный кроссворд, поучаствовать в конкурсах и викторинах. Место для выезда «библиомобиля» выбирается неслучайно. Как правило, это район, в котором рядом нет библиотеки. График стоянок указан на сайте.

Кинотеатр «Эпицентр» приглашает красноярцев на просмотр культового советского фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (0+). Начало сеанса в 15:00.

В Молодежной библиотеке на Пионерской Правды пройдет встреча красноярских меломанов «Виниловые вечера: Все это рок!» (12+). На встрече организаторы расскажут об особенностях рок-музыки сенсационной и рвущей шаблоны и познакомят с лучшими музыкальными композициями этого жанра. Начало в 17:00.

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В большом зале Филармонии с концертом выступит Михаил Шуфутинский (12+). Творчество артиста лежит на стыке русского шансона, бардовской песни и поп-музыки. Его песни знакомы каждому. Иногда простые и задорные, иногда медленные и вдумчивые, они посвящены женской красоте, обычным радостям жизни и актуальным жизненным проблемам. Начало в 19:00.

На большой сцене Театра им. А.С. Пушкина зрителям покажут представление с песнями и танцами «ХII ночь, или Как вам будет угодно» (16+). На протяжении сотен лет люди, любящие искусство, отправлялись в театр «на Шекспира». Для большинства из них не имел значения факт знания сюжета его пьес. Начало спектакля в 19:00.