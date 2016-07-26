Школьников прокатят на машине времени и отправят в мир технологий в лагере UMKA Camp

Семейный центр «Умка» приглашает детей и подростков из Красноярска в уникальный летний лагерь UMKA Camp. Детский лагерь, который за два года работы стал популярным местом для полноценного отдыха на каникулах, творческим и образовательным пространством, ждет детей от 7 до 15 лет на тематические смены — «Искусство и технологии» и «Машина времени».

Программа «Искусство и технологии» (1-21 июня) посвящена современным информационным и научным технологиям, принципам работы новейших гаджетов, миру медиа, соцсетей, дизайну и эргономике.

«Мы хотим объединить полярности рационального и эмоционального для того, чтобы каждый смог найти в этом лагере что-то для себя и открыть новое в себе. В качестве приглашенных педагогов лагерь посетят художники, ученые, программисты и инженеры, дизайнеры и блогеры», — рассказывают организаторы UMKA Camp.

Другая программа — «Машина времени» (26 июня — 16 июля; 1 — 15 августа) — представляет собой путешествие по разным эпохам: от древних времен до покрытого тайной будущего. Школьников научат основам артистического фехтования, покажут, как искать клад по карте, проводить настоящие раскопки, познакомят с культурой разных эпох.

«UMKA Camp отличается от других детских лагерей. Во-первых, в нашем лагере дети отдыхают от смартфонов, исключение — полчаса в день для связи с родителями. Во-вторых, на сайте появляются ежедневные репортажные отчеты о жизни лагеря, которые доступны родителям. В-третьих, мы вовлекаем детей в жизнь лагеря — участники ведут радиоэфиры, записывают видеоблоги для канала YouTube, слушают популярные лекции от приглашенных спикеров и участвуют в неординарных мастер-классах», — отмечает руководство лагеря.

Особое внимание уделяют режиму дня и питанию. На каждой смене формируется доверительное сообщество единомышленников в атмосфере безопасности и принятия. Родители могут быть уверены в том, что в UMKA Camp найдут подход к ребенку и помогут воплотить в жизнь нестандартные идеи.

«Уникальный лагерь UMKA Camp — это прекрасный летний отдых от команды выдающихся взрослых», — заключают организаторы. Узнать больше о проекте можно по тел. (391) 205-11-18, (391) 214-43-10 и на сайте.