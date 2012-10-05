Высокая мода, новинки косметики и битва барберов: в Красноярске пройдет выставка «Идеал красоты»

27-29 апреля в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» пройдет XII выставка «Идеал красоты». Она соберет на одной площадке тысячи парикмахеров, стилистов, косметологов, визажистов, мастеров эпиляции и ногтевого сервиса, а также всех, кто следит за последними трендами beauty-индустрии.

Выставку откроет яркий и насыщенный Fashion Day — мероприятие, которое соберет на одной площадке массу модных показов, эпатажных образов и ярких новинок от сибирских дизайнеров. Кроме того, состоится подиумный показ свадебной моды — зрителей ожидает настоящее шоу с презентацией коллекции фантазийного макияжа для невест, роскошных платьев и свадебных аксессуаров.

На самой выставке свои новинки будут презентовать свыше 100 компаний-производителей и поставщиков профессиональной косметики, парфюмерии, инструментов и материалов для SPA-салонов и студий красоты. Для посетителей на площадке будут работать специальные тест-зоны, где можно попробовать самые современные средства для волос, лица и тела. Также гости смогут посетить модный шоу-рум, где предложат примерить уникальные вещи и аксессуары от сибирских дизайнеров и модельеров.

Новинки выставки «Идеал красоты»-2017:

технология быстрого наращивания волос Fix Hair — полный объем волос всего за 30 минут;

методика безинъекционной мезотерапии;

профессиональные альгинатные маски от единственного в России производителя;

полезная «нанокосметика» для ногтей: профессиональные лаки и средства с наночастицами серебра и других ценных веществ.

В программе выставки — множество зрелищных событий и престижных соревнований для профессионалов индустрии красоты, учебные конференции и мастер-классы для специалистов от столичных профессионалов. Так, 27 апреля состоится презентация эксклюзивной коллекции весенних причесок-2017 от стилиста Евгения Уварова (Москва). Мастер на моделях покажет принципиально новые техники окрашивания и стрижек, которые будут на пике популярности в весенне-летнем сезоне.

В этот же день на выставке состоится вечеринка для мастеров эпиляции и профессиональное состязание Sugaring battle.

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28 апреля состоится красноярский конкурс по косметологии и эстетике, открытый мастер-класс от московских тренеров по вечерним и свадебным прическам, а также учебная конференция для косметологов. 29 апреля пройдет Чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, а также второй Barber battle-2017 и крупнейший в Красноярском крае Чемпионат по моделированию и дизайну ногтей.

Отметим, что одновременно с выставкой «Идеал красоты» пройдет «Свадебный салон», где будут представлены товары и услуги для организации свадеб. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

Время работы: 27 — 28 апреля с 10:00 до 19:00, 29 апреля с 10:00 до 18:00. Стоимость билета — 100 рублей. Специалистам — вход свободный (по регистрации).