Красноярские школьники покажут своих роботов в Дании и Китае

Ученики красноярской лаборатории по робототехнике «Инженеры будущего» (школа № 149, Весны, 9а) примут участие в крупнейших международных чемпионатах по робототехнике в направлении First Lego League, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

В конце мая красноярская команда Siberian Heart отправится на Открытый чемпионат Европы в город Орхус в Дании. А в июне школьники из команды Winners представят Россию на азиатском чемпионате в китайском Шанхае.

«Школьники представят свои разработки, которые смогут найти применение в сельском хозяйстве. Вместе с учениками мы спроектировали роботов пастуха и пчеловода, — рассказывает тренер команд Максим Турушев. — Разработки носят прикладной характер и могут помочь решить задачи мирового масштаба. Так, например, в прошлом году ООН заявила, что смертность пчёл становится глобальной проблемой. Специалисты утверждают: нынешнего количества пчёл уже не хватает для опыления всех растений. Уже сейчас в некоторых регионах России смертность насекомых составляет 100 % от числа особей, количество ульев значительно сократилось в Челябинской и У​​льяновской областях. Разработанные нами ульи призваны помочь пасечникам лучше заботиться о пчёлах, повысить их выживаемость, улучшить качество мёда, увеличить его количество. Автоматизированная установка обрабатывает соты от клещей Варроа, которые проникают в ульи и поражают пчёл. Также улей оснащен системой автоматического сбора мёда, а электрический забор защитит насекомых от грызунов».

Материалы по теме Дети, роботы и дроны: как открывали технопарк «Кванториум» Из красноярских школьников вырастят инженерную элиту будущего

Отметим, ученики школы № 149 регулярно принимают участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях. Ребята стали победителями Сибирского и Всероссийского робототехнических фестивалей «РобоСиб» и «Робофест», заняли второе место на открытом чемпионате Европы.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова отметила:

«Робототехника — одно из самых популярных направлений в сфере дополнительного образования, которое переживает активное развитие. Основная цель данной работы — привлечение к изобретательской и конструкторской деятельности максимального числа детей. Это профессиональная ориентация школьников в области инженерии через погружение в решение прикладных задач по робототехнике. Направление робототехники позволяет привить ученикам навыки решения инженерных задач, дети учатся конструированию, приобретут необходимый опыт для дальнейшего поступления в технические вузы».