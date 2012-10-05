Насильника из Советского района третий год ищут в Красноярске

«Серийный» насильник, нападавший на девушек в Красноярске, остается непойманным уже третий год. Следователи просят горожан помочь в розыске подозреваемого в изнасиловании двух девушек.

Преступления были совершены 20 декабря 2014 года и 31 января 2015 года в Советском районе города. Где именно напали на девушек и при каких обстоятельствах, следователи не уточняют. Но у них есть основания полагать, что преступления совершил один и тот же мужчина.

Сегодня следователи обнародовали фоторобот предполагаемый насильника и рассказали, что он был одет в матерчатую куртку бежевого цвета, вязаную шапку бежевого цвета с горизонтальными черными полосами, обувь и брюки темного цвета. Со слов потерпевших, молодой человек имеет азиатскую внешность, на вид ему от 23 до 27 лет, ростом около 168-175 см, среднего телосложения, желтоватый цвет кожи, глаза карего цвета, нос прямой и узкий.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении или личности этого мужчины, просят сообщить по телефону: 224-25-07, 212-44-58 или 02.

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