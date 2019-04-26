Неудачливый паркурщик сломал ногу ради девушки

На станции Решоты в Нижнеингашском районе 17-летний «паркурщик» дважды прыгнул с пешеходного моста в полувагон с углем. Последняя попытка закончилась для него переломом.

Молодого экстремала заметили работники железной дороги и сообщили о нем в полицию. К прибытию на место стражей порядка парень все еще находился в вагоне. Ему помогли выбраться и вызвали скорую помощь. Медики установили, что он получил перелом стопы правой ноги.

Подросток пояснил полицейским, что своим поступком хотел продемонстрировать девушке собственную храбрость.

«17-летний пострадавший рассказал, что распивал с друзьями спиртные напитки, а затем встретился со своей девушкой, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО. — Во время прогулки он решил показать возлюбленной, что не боится высоты, забежал на мост, перелез через ограждение и прыгнул на грузовой полувагон с углем. Затем он снова вернулся на виадук и прыгнул еще раз с другой стороны. Второй „подвиг“ закончился для юноши переломом стопы правой ноги».

Та самая девушка заверила полицейских, что пыталась отговорить молодого человека от совершения прыжка, но он ее не послушал.

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«Своим экстремальным поступком несовершеннолетний подверг свою жизнь реальной опасности. Сразу под мостом над железнодорожными путями проходит высоковольтная линия контактной сети, которую парень мог задеть во время падения», — отметил начальник отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Иланская Дмитрий Бракоренко.

Транспортные полицейские провели с несовершеннолетним профилактическую беседу. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка.