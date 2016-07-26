Сеть тренажерных залов «Колизей» в День Победы снизит цены на абонементы

Сеть тренажерных залов «Колизей» в День Победы снизит цены на сетевой абонемент. Только 9 мая красноярцы смогут приобрести абонемент на 30 занятий всего за 1000 рублей. Предложение действует во всех залах города.

«Весна — самое время привести свое тело в порядок. Но начинать нужно уже прямо сейчас! Благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию можно еще успеть подготовить фигуру к пляжному сезону», — рассказали в «Колизее».

Пенсионерам и ветеранам сеть тренажерных залов предлагает специальные условия. Они могут круглый год бесплатно заниматься в залах по адресам ул. Ленина, 73, и в спорткомплексе «Металлург» (ул. Новгородская, 5). С утра и до 13:00 здесь можно заниматься на всех тренажерах и посещать сауну.