Красноярцам с песней помогают избавиться от автомобилезависимости

Сегодня «Авторитетное радио» (102.8 FM) в Красноярске в прямом эфире проводит акцию по привлечению внимания к проблеме зависимости от автомобиля.

В течение дня в эфире радиостанции 100 раз прозвучит песня «Автомобили» от советской группы «Весёлые ребята».

«Сейчас в Красноярске 408 тысяч автомобилей. Мы на первом месте в Сибири по числу машин на тысячу жителей. Автомобилезависимость — это ненормально: растут пробки и выхлопы, а власти не делают радикальных шагов по развитию общественного транспорта», — рассказал исполнительный директор «Авторитетного радио» в Красноярске Сергей Парфенчук.

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Также тему автомобилезависимости сегодня весь день будут обсуждать ведущие и гости «Авторитетного радио». Как рассказали организаторы акции, они позаботились, чтобы песня каждый раз звучала как в первый раз, а ведущий Денис Иконников подготовил спецвыпуски программы «Перезагрузка».

Кроме того, слушатели узнают 10 фактов о знакомой и любимой с детства песне.