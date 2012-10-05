Сочные оттенки: красноярцев знакомят с трендами beauty-индустрии на выставке «Идеал красоты»

27-29 апреля в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» проходит выставка «Идеал красоты». На одной площадке собрались тысячи парикмахеров, стилистов, косметологов, визажистов, мастеров эпиляции, ногтевого сервиса и те, кто хочет быть в курсе последних трендов beauty-индустрии.

Более 100 компаний-производителей, салонов красоты и поставщиков представляют свою продукцию для гостей. Для посетителей работают специальные тест-зоны, где можно попробовать на себе самые современные средства и процедуры для волос, лица и тела. Кроме того, гости могут посетить шоу-рум, где представлены уникальные вещи и аксессуары от сибирских дизайнеров и модельеров.

Что касается новинок сферы красоты, то гостям презентуют новую технологию быстрого наращивания волос Fix Hair, которая позволяет создать эффект полного объема за 30 минут, альгинатные маски от отечественного производителя, последние достижения ногтевой сферы и парикмахерского искусства.

Магазин профессиональной косметики «Город красоты» представил в рамках выставки новую для Красноярска марку парижской декоративной косметики MAKEOVER с демократичными ценами. Кроме того, на стенде компании можно ознакомиться с косметическими новинками для тела — лосьонами и косметикой для волос на основе экстракта конопли. «Структура конопли очень схожа со структурой человеческой кожи, когда вы наносите бальзам или лосьон, они мгновенно впитываются. Кроме того, у них шикарный аромат», — рассказал о новинке представитель компании.

Федеральная компания «Оле Хаус» представила на выставке новейшее выравнивающее покрытие для ногтевой пластины RedgeFx, оно позволяет выравнивать пластину и улучшать внешний вид маникюра — нанесенный сверху лак будет держаться значительно дольше.

«У нас появился новый лак. Это традиционное покрытие насыщенной цветовой палитры, которое можно менять хоть каждый день. Это технология без формальдегида, толуола и прочих вредных компонентов, которые вредят нашим ногтям. Также мы презентуем новую летнюю коллекцию, хотя еще только апрель — в этом сезоне в тренде яркие солнечные оттенки покрытия, зелень и блестки, последние — это что-то ночное, летнее и символизирующее игривое настроение этого времени года», — отметила директор красноярского филиала компании «Оле Хаус» Светлана Тюменцева.

На выставке «Идеал красоты» профессионалы могут не только купить косметику, средства по уходу и узнать о тенденциях, но и выбрать товары для персонала салонов красоты. Так, красноярский салон красоты Radiance представляет коллекцию профессиональной дизайнерской одежды EFI для косметологов, парикмахеров, SPA-специалистов и т. д. Средний срок носки вещей-трансформеров составляет 2,5 года, они сохраняют форму и цвет, легко гладятся и подходят к любому типу фигуры.

«На выставке мы знакомим гостей и с немецкой косметикой NEOVITA для лица и тела, эксклюзивным представителем которой является наш салон. Муссовая органическая косметика изготовлена из натуральных компонентов, без консервантов, с использованием трав и родниковой воды. Бренд представляет линейку как для профессионального использования, так и для повседневного применения в домашних условиях», — пояснила представитель салона Radiance Елена Соловиченко.

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В рамках выставки состоялась презентация эксклюзивной коллекции весенних причесок от московского стилиста Евгения Уварова. На моделях мастер показал новые техники окрашивания и стрижек, которые популярны в этом сезоне. По словам стилиста, в этом сезоне на пике популярности у молодого поколения и не только будут так называемые crazy-оттенки, которые позволяют выделиться из общей массы. Уваров добавил, что если несколько лет назад на яркие цвета решались далеко не все, то теперь, если кто-то видит такой опыт, его «хочется повторить на себе».

Также московский стилист отметил важность подобных мероприятий. «Хорошо, что такие мероприятия проходят, и хорошо, что проходят они не только в Москве и Петербурге, а во всех регионах. Это возможность всем встретиться, вдохновиться, получить новые идеи для того, чтобы всегда украшать наших клиентов, делать их нашими постоянными, самыми ухоженными и самыми модными», — отметил Уваров.

Отметим, что одновременно с выставкой «Идеал красоты» проходит «Свадебный салон», где представлены товары и услуги для организации свадеб.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 27–28 апреля с 10:00 до 19:00, 29 апреля с 10:00 до 18:00. Стоимость билета — 100 рублей. Специалистам — вход свободный (по регистрации).