В Красноярске готовятся к визиту министра обороны РФ

В субботу, 29 апреля, Красноярск может посетить министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Усс во время заседания сессии.

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Обсуждая вопросы повестки, председатель Законодательного Собрания сообщил, что должен покинуть зал заседаний в связи с подготовкой к приезду министра обороны Сергея Шойгу в Красноярск.

Известно, что глава Минобороны посетит краевой центр с рабочим визитом, других подробностей поездки спикер не сообщил.