Дайджест Newslab.ru: Красноярску метро не светит

Знаете, сколько заработали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и его жена в прошлом году? А мы знаем. По сравнению с другими губернаторами, в принципе, не так уж и много...

«Отключение КрАЗа не решит вопрос экологии в Красноярске» Тема экологии — одна из самых обсуждаемых в Красноярске. Точно ответить на вечные «Кто виноват?» и «Что делать?» сегодня не могут ни эксперты, ни ученые. Отсутствие объективных данных, как правило, подменяется эмоциями и далеко не всегда верными выводами — в первых рядах «виноватых» называют крупные производства. Пообщавшись с генеральным директором компании РУСАЛ Владислав Соловьевым, Newslab.ru подготовил ответы на самые острые вопросы.

Кофейня «Кофемолка»: красиво есть не запретишь. В Красноярске неустанно открывают новые заведения. Из недавнего — левобережный «Торговый квартал» пополнился кофейней. «Кофемолка» выглядит аккуратно, расположена удобно, а потому не зайти сюда в поисках гастрономических впечатлений было бы просто глупо. Самое время делиться впечатлениями.

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