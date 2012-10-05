Мистические легенды и страсти по-итальянски: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 28 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 17 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:00 в сквере Пушкина заработает продовольственная ярмарка, где свои товары представят местные сельхозпроизводители. Красноярцы смогут приобрести свежую молочную продукцию, мёд, орехи, овощи, ягоды и фрукты, а также изделия ремесленников.

В 12:00 в Железнодорожном районе пройдёт смотр-конкурс песни и строя. Патриотическому мероприятию предшествует серьезная подготовка во всех учебных заведениях — школьники разучивают строевую песню, подготавливают единую форму. Смотр пройдёт на плацу войсковой части 7486 (Киренского, 68). В 14:00 там же состоится «День призывника». Гостей познакомят с условиями службы и бытом военнослужащих, вооружением, стрелковым оружием и боевой техникой Российской армии. По сложившейся уже традиции, ребята попробуют настоящую армейскую кашу. Самым зрелищным моментом станет показательное выступление бойцов спецназа.

В 14:00 в сквере Победителей (возле Дворца пионеров) организуют акцию «Дерево Победы». Ветераны Великой Отечественной войны и их родственники, бойцы Трудового отряда главы города и школьники высадят порядка 70 деревьев. ​

В филармонии представят премьеру мистического образовательного спектакля (6+) по мотивам книги «Затеси» Виктора Астафьева.

«Древние легенды и история края, заложенные с рождения в каждом из нас, определяющие неповторимость сибирской души, переплетаются с „затесями“ В.П. Астафьева и современными затесями — Instagram», — говорят организаторы.

Современная хореография, живая музыка, дизайнерская одежда — сошлось все новое и актуальное в театральном искусстве. С 18:00 для гостей подготовлен интерактив в фойе, а именно презентация проекта — временная лента от «Затесей» Астафьева до затесей современных. В 19:00 — начало спектакля.

В кинотеатре «Дом кино» (Мира, 88) состоится показ фильма классики мирового кинематографа — «Брак по-итальянски» (1964) с легендарными актерами в главных ролях: Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Фильм будет сопровождаться оригинальной звуковой дорожкой на итальянском языке с русскими субтитрами.

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В Концертной студии «Дождя» Группа «Limebridge» представит рок-шоу «Сейчас» (18+). Группа постоянно экспериментирует с формой подачи своего материала. Они уже эпатировали публику, выходя на сцену в женских купальниках, устраивали кинопоказы с музыкальной импровизацией, становились полотном для художников прямо во время собственного выступления. Начало в 20:00.