Автоледи на внедорожнике устроила ДТП на встречной и скрылась (видео)

В Красноярске женщина за рулем внедорожника нарушила ПДД, задела Nissan на повороте и скрылась с места ДТП. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Ладо Кецховели — Красной Армии. Случившееся попало на камеру уличного наблюдения.

По данным полиции, неустановленный водитель допустил столкновение с автомобилем «Ниссан» и скрылся. Сейчас ведутся его поиски — за оставление места ДТП может грозить лишение прав до 1,5 лет или арест на 15 суток.

По данным очевидцев, «подбила» «Ниссан» женщина, которая управляла автомобилем SsangYong Actyon.

«Женщина с места происшествия скрылась, но мы догнали ее и сфотографировали. Вдруг мужчина, которого она подрезала и помяла, ищет. Женщина ехала по встречной полосе улицы Ладо Кецховели, поворачивала направо на улицу Красной Армии и не уступила дорогу машине, которая ехала прямо по своей полосе», — рассказали они.

Интернет-пользователи отметили, что ей не удастся оправдаться в полиции по поводу того, что она якобы не заметила столкновения, так как на камере видно, что машина нарушительницы на несколько секунд остановилась, но потом поехала дальше. В это время водитель «Ниссана» осматривал повреждения. Один из комментаторов заявил, что знает автоледи лично и пояснил, что у нее якобы была «запись была на маникюр и она очень торопилась». Однако не все поверили в его рассказ.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: