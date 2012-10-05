Newslab.ru и Tele2 выбрали победителя квиза о мемах

Newslab.ru и Tele2 выбрали победителя квиза, посвященного популярным мемам. Читателям предложили ответить на вопросы о Карле, Ждуне, грустном котике и других качующих по сети единицах интернет-фольклора.

По итогам квиза читатели получили рекомендацию с подходящим им тарифным планом Tele2. Для всех желающих первыми узнавать о новых мемах Tele2 приготовила тарифный план «Мой онлайн» с безлимитным трафиком в социальных сетях и мессенджерах, интернетом по домашним ценам в поездах по России, безлимитом на звонки внутри сети, не расходующимися из основного пакета минутами, дополнительным пакетом из 600 минут на номера других операторов и 10 Гб интернет-трафика.

Ответившие на вопросы могли поделиться результатом в сети «ВКонтакте» с хештегом #квизTele2. 28 апреля случайным образом был выбран победитель, подарок от оператора Tele2 — набор для путешественника — получит Глеб Бурмакин.

Отметим, по итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.