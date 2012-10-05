Дайджест Newslab.ru: Красноярск в дыму

«Сейчас снег сошел, на велосипед переключился. Больше всего в Красноярске мне понравилась шаговая доступность — от гостиницы, где я живу, до горнолыжных трасс буквально 15 минут», — новый глава ГУ МВД Александр Речицкий рассказал, как ему Красноярск.

Поуехавшие: Япония Newslab.ru продолжает рассказывать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Мария Симончук — 4 года назад она прошла сложный отбор и поступила в Осакский университет. Мария рассказала, сколько кругов ада ждёт вас при поисках работы, как японцы относятся к русским и почему с ними так сложно общаться.

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