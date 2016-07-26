Монтажник чудом выжил после падения с 16-метровой высоты и отсудил компенсацию

Чудом выживший после падения с 16-метровой высоты красноярский монтажник отсудил 200 тысяч рублей компенсации. После травмы у мужчины нет возможности работать с физической нагрузкой, а его семья практически осталась без средств к существованию — на иждивении у мужчины находятся 2-годовалая дочь и жена, которая ухаживает за ребенком.

Напомним, инцидент произошел в мае 2016 года по адресу ул. Мужества, 10, где строился торговый центр, в котором планировалось открыть первый в Красноярске гипермаркет сети «Ашан». 24-летний сварщик-монтажник выкладывал профлисты на заранее определенные им метки. Положив один лист и не закрепив его, он положил рядом второй, но наступил на первый и упал с высоты 16 м, или 3 этажа, на бетонное покрытие. Он получил тяжкий вред здоровью: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы позвоночника и ребер. Молодому мужчине пришлось перенести несколько операций, он частично утратил работоспособность.

Как оказалось, с октября 2015 года мужчина был допущен работодателем — ООО «Сибирский строительный альянс» — к работе монтажником и получал сдельную зарплату. В фирме трудовые отношения с ним не были оформлены, хотя факт его работы подтвердился показаниями коллег и подписанными инструкциями.

Суд установил обоюдную вину в несчастном случае как монтажника, так и работодателя, поэтому решил частично удовлетворить требования потерпевшего за причиненный ему вред.

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Ленинский районный суд Красноярска обязал ООО внести запись о приеме на работу в трудовую книжку пострадавшего и постановил взыскать с работодателя 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. В апелляционной жалобе директор строительной компании просил отменить судебное решение, ссылаясь на вину только работника, грубо нарушившего инструкции по охране труда. Но Красноярский краевой суд оставил решение без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.