Актеры трех театров и телеведущий прочитают красноярцам Гоголя

В Красноярске прочитают «Женитьбу» Гоголя. Читка пройдет в рамках проекта «Театральный синдром. По ролям», который призван освежить в памяти публики классические произведения и подготовить ее к спектаклям режиссера Юрия Бутусова.

1 мая классику прочитают актеры из драматического театра им. А.С. Пушкина, ТЮЗа и Театра музыкальной комедии, а одного из женихов сыграет красноярский ведущий Иван Солнцев, режиссер Мария Булатова. Все герои пьесы Гоголя, каждый на свой манер, пребывают в ожидании перемен в судьбе, мечтают о личном счастье.

Отметим, на читке откроется точка продажи билетов на постановки «Макбет. Кино» и «Кабаре Брехт». Это последняя возможность купить билеты, которые в кассе театра разобрали за несколько часов.

Читка пройдет 1 мая в 20:00 в пространстве «Персонажи» (ул. Перенсона, 29). Информация о билетах по телефону (391) 258-39-82.

Организатор фестиваля «Театральный синдром» — Фонд Михаила Прохорова. Фестиваль проводится при поддержке правительства Красноярского края.