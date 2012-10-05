Первомай, легендарный T-34 и «Витькино детство»: праздничный день в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 1 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в городе ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 9 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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Сегодня красноярцы отмечают День весны и труда. По традиции шествие в честь этого повода готовят профсоюзы — с 11 часов их колонны прошествуют по проспекту Мира от гостиницы «Октябрьская» до площади Революции. Присоединиться к ним, в «хвосте» колонны, намерены и участники акции «Монстрация» со своими абсурдными лозунгами.

Красноярцев приглашают на туристическую прогулку по тропе «Карст» под названием «Экологическая маевка» (14+). Все неравнодушные горожане смогут получить удовольствие не только от прогулки, но и от помощи природе в освобождении от мусора. Мешки для сбора мусора предоставят. Сбор группы в 11:00. Место сбора: Остановка наземного транспорта «Полигон». Запись по ссылке.

1 мая в Мемориальном комплексе В. П. Астафьева в селе Овсянка состоится традиционный семейный праздник, посвященный дню рождения писателя, — «Витькино детство». На площадках комплекса будет работать выставка «Васюткино озеро» о природе и юном Вите, а также выставка детских рисунков по произведениям писателя. Начало в 11:00. С 12:00 до 13:00 на главной сцене пройдет концерт, вести который будут герои повести «Последний поклон». Место проведения: Мемориальный комплекс В.П. Астафьева.

1 мая пройдет акция «Агитационный поезд „Армия Победы-2017“», приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Красноярск поезд прибудет в 13:25 на 5-й путь 1-й платформы железнодорожного вокзала и будет находиться там до 17:00. В составе воинского эшелона 12 вагонов — платформы с образцами военной техники времён Великой Отечественной войны, а также современных вооружений, вагон-музей и вагон-сцена. На сценической площадке выступит концертная бригада.

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Пришедшие на акцию смогут по достоинству оценить легендарный танк Т-34, СУ-100, ИС-3, гаубицу М-30, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2, полевую пушку БС-3, противотанковую пушку ЗИС-2. Кроме того, для всех желающих будут организованы экскурсии по выставочным пространствам, которые входят в состав поезда.

В Центральном парке приготовили шоу-программу в честь Первомая. Начало в 14:00.

В Гранд холл Сибирь пройдет благотворительный концерт. Впервые известные группы и исполнители края объединились на одной площадке с кинокомпанией «Сибирь Фильм» для создания сибирского народного проекта — художественного фильма «Услышь меня!». Помимо концертных номеров, зрителям представят возможность принять участие в съемках фильма (2 человека), получить приглашение на закрытый показ премьеры (3 человек), попасть в актерскую базу компании (3 человека). Начало в 15:00.