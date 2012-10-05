Спасатели нашли во вскрытой по просьбе родственников квартире истощенную женщину

Спасателям в Красноярском крае дважды пришлось помогать родным добраться до запертых в квартирах людей. По данным сводки краевого учреждения «Спасатель» за прошедшие сутки, 1 мая, оба случая произошли в Шарыпово.

Спасателей вызвали родственники, сообщившие, что одиноко живущая женщина давно не открывает им дверь и не подает никаких признаков жизни. Так как не было уверенности, что хозяйка находится дома, спасатели попросили поддержки у пожарных — заглянуть в окно квартиры с автовышки. Как оказалось, женщина находится дома, но открыть дверь не может из-за состояния крайнего истощения. Теперь за ее жизнь будут бороться врачи.

Еще в одном случае спасатели решили не терять время и сломали дверь, чтобы попасть в квартиру женщины, которая также не открывала дверь родным. Сотрудники ведомства пустили родственников в квартиру, но о судьбе женщины информации у них нет.

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Спасатели из Красноярска праздничный день провели в Рыбинском районе, на реке Кан, где искали не вернувшегося с рыбалки мужчину. Поздно вечером в местных СМИ появилась информация о том, что его тело удалось найти.

Стоит отметить, что до сих пор не увенчались успехом поиски утонувшего 8-летнего мальчика, провалившегося под лед на реке Кан в начале апреля.