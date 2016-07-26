Красноярец ловил редких птиц для Ближнего Востока

30-летний житель Шарыпово обвиняется в незаконном отлове кречетов на Камчатке. Он планировал продавать краснокнижных птиц в страны Ближнего Востока.

Как сообщили в пресс-службе Камчатской краевой прокуратуры, красноярец возглавлял одну из двух бригад, входящих в состав организованной преступной группы, которая занималась незаконным отловом ценных птиц на севере Камчатки. Всего в составе ОПГ было 11 человек.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2016 года в районе бухты Шлюпочная на западном побережье Берингова моря житель Красноярского края совместно с другими участниками группы незаконно отловил и содержал 9 кречетов с целью дальнейшей перепродажи в страны Ближнего Востока.

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Причиненный ими ущерб составил 18,7 млн рублей. Отметим, кречеты занесены в Красную книгу Российской Федерации. Птиц позднее выпустили в естественную среду обитания.

Красноярец заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него передано в суд. Согласно ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.