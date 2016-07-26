Ребенок едва не попал под машину, пока родители были в супермаркете

В Берёзовке прохожие спасли 3-летнего мальчика, который бегал вокруг машин и плакал. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел накануне возле одного из супермаркетов районного центра.

Проходившая мимо женщина заметила, что вокруг машин бегал потерявшийся мальчик, который также выходил на проезжую часть и плакал. Побоявшись, что ребенок попадет под колеса автомобиля, женщина передала малыша находившимся поблизости инспекторам ДПС.

Один из полицейских с ребенком на руках обошел прилегающую территорию и через несколько минут нашел его родителей. Они рассказали, что мальчик убежал от них еще в магазине, после чего сам выбежал на улицу.

В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья является благополучной, в ней воспитывается двое детей.