В честь Дня Победы «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки и телеграммы однополчанам

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений:

внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);

междугородные звонки по России;

международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая 2017 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский прокомментировал:

«От лица многотысячного коллектива компании „Ростелеком“ поздравляю всех участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. Традиционно в честь 9 Мая наша компания представляет ветеранам возможность бесплатно пообщаться с родными и близкими, с участниками военных действий и тружениками тыла в других городах и странах. Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрого духа, любви родных и близких и только мирного неба! Сердечная благодарность и низкий поклон за ваши ратные и трудовые подвиги!»

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Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и другое), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.

В Сибирском федеральном округе «Ростелеком» традиционно предоставит скидку за май 2017 года в размере 104,00 рублей на местной телефонной связи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним. Данная скидка предоставляется независимо от выбранного тарифного плана, а также при отсутствии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений. Скидка будет учтена в расчёте ежемесячного платежа за май.

«Это лишь то немногое, что может сделать каждый, выразив тем самым огромную благодарность за великую Победу, которую одержали русские солдаты. Надеемся, что ветераны воспользуются бесплатными звонками и разделят праздничные мгновения со своими друзьями и близкими», — прокомментировал вице-президент-директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.