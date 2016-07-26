В Красноярске появился новый памятник

В Ленинском районе Красноярска установили памятник, посвященный узникам фашистских концлагерей. Он появился рядом с мемориальным комплексом в честь боевых и трудовых подвигов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

Скульптуру установили сегодня, но до торжественного открытия она будет закрыта плотной тканью. «Это будет очередной этап благоустройства мемориального комплекса. Напомним, в 2015 году напротив завода „Красмаш“ по адресу пр. имени газеты „Красноярский рабочий“, 29 был открыт мемориальный комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей района в годы войны. В 2016 году рядом был открыт памятник солдату, пропавшему без вести на фронтах Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.

Эскиз памятника согласовали с ветеранами войны и узниками концлагерей, проживающими на территории Ленинского района. Торжественное открытие скульптуры состоится в 10:30 утра 4 мая.