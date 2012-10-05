Дайджест Newslab.ru: Забавные суслики и горящий дворец

Сегодня в Красноярске горел недостроенный «дворец» — так жители ул. Караульной называют трехэтажное здание из-за его архитектуры. Посмотрите, какие эффектные фото!

«Уезжать за рубеж уже нет смысла»: откровенный рассказ красноярского физика Максим Молокеев стал одним из самых высокоцитируемых российских ученых по версии компании Clarivate Analytics. Максим рассказал Newslab.ru, как, живя в Красноярске, делать научные открытия мирового уровня и где молодым ученым лучше — в России или за рубежом.

Фоторепортаж: Comic Con Siberia в Красноярске. В эти выходные в Красноярске вот уже во второй раз состоялся Comic Con Siberia — выставка-фестиваль популярной культуры — кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов и анимации. Всего за один день работы его посетило около 4 тыс. гостей и примерно 500 участников — нарядных, странных и очень веселых! Смотрим, как это было.

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