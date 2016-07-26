МиГи над головой и Хармс в куклах: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 3 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшие осадки. После ночного заморозка температура воздуха поднимется до 5°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

3 мая на 10:00 назначены тренировочные полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 и боевых вертолётов Ми-8 в преддверии празднования Дня Победы. Они состоятся в районе площади Революции и вдоль русла Енисея — от моста «777» до железнодорожного вокзала.

В 11:00 на остановке «Предмостная площадь» начнётся свой путь экскурсионный трамвай «Маршрут Победы». Салон трамвая будет оформлен фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, зарисовками достопримечательностей правого берега Красноярска. Пассажиры отправятся от остановки «Предмостная площадь», где будет установлен штендер с информацией о Маршруте Победы, и до Крастэц. Акция продлится до 5 мая.

Мэр проверит подготовку школ города к ремонтам к следующему учебному году. Он посетит ряд школ, в которых запланирован текущий и капитальный ремонт.

Материалы по теме «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» в театре кукол Легкое безумие с привкусом декаданса

В Красноярском театре кукол (Ленина, 119) покажут спектакль «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» (18+). «Хармс» — это спектакль-путешествие в абсурдный мир воображения Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ленинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновленную их всеобъемлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыженные Дворником, растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штурмом цирка, где классики русской литературы, на потеху публике, показывают фокус с исчезновением крейсер «Аврора». Начало спектакля в 19:00.

В 19:00 красноярцев приглашают на концерт красноярского клуба гитаристов «С песней к Победе!» (12+). Место проведения: Дом учёных.