В Красноярске продлили запрет на движение большегрузов

Большегрузному транспорту запретили ездить по красноярским дорогам до 26 мая. Напомним, ранее сообщалось, что такой запрет будет действовать до 16 мая.

Как рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска, продлить ограничение решено из-за погодных условий и состояния грунта на территории города. Ограничительные меры принимаются ежегодно в период весенней распутицы. Главная цель — обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений. В это время снижается несущая способность конструктивных элементов дорог и их участков.

Запрет распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось (при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны).

Материалы по теме Бастующих дальнобойщиков не пустили в Красноярск из-за теплой погоды (видео)

Исключение составляют транспортные средства, задействованные на перевозках, перечень которых установлен постановлением правительства Красноярского края (международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, перевозки продуктов питания, лекарств и т.п.). Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придётся выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в «Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства» по адресу: ул. Калинина, 75/4, кабинет 201, телефон: (391) 217 98 03.

Если на дороге окажется транспорт без такого разрешения, то его владельцу грозит штраф до 500 тыс. рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.

«На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Кроме того, будет увеличен размер компенсации вреда, нанесённого дорожному покрытию. Увеличится количество передвижных пунктов весового контроля, а время их работы будет продлено», — добавили в пресс-службе.